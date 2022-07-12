Главный синоптик Петербурга рассказал, сколько осадков выпало за ночь

В городе объявлен "оранжевый" уровень опасности.

На востоке Петербурга за ночь выпало 20 мм осадков. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

Ливни и дожди прошли по всей территории. На западе в районе Петродворца зафиксировано 10 мм, в центре — 15 мм, на востоке — 20 мм.

Конвективное облако прошло рядом со Шлиссельбургом и в Петербург не зашло. Там отмечались интенсивные ливни, град, шквалистый ветер.

На данный момент наблюдается затишье и температура до +30 градусов. Вечером через Ленобласти на юге пройдет холодный фронт, в связи с чем вновь могут пройти осадки. Колесов отметил, что в такую погоду лучше не гулять лишний раз.

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