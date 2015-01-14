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Стало известно, где за неделю закрыли нелегальные елочные базары
Сегодня, 16:22
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Стало известно, где за неделю закрыли нелегальные елочные базары

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Штраф может составить от 5 тысяч до 200 тысяч рублей.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом обнаружили за неделю 20 нелегальных елочных базаров в разных районах Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. 

Базары работали на Варшавской, Садовой улице, Искровском проспекте, Коломяжском, Ленинском, улице Димитрова, Типанова, Орджоникидзе, проспекте Просвещения и других. На проспекте Чернышевского, Народной и Будапештской улицах, Светлановском проспекте освободили сразу же два участка. 

Нарушителей привлекут к административной ответственности. Для физического лица штраф составляет 5 тысяч рублей, для ИП — до 50 тысяч рублей, для юрлиц — до 200 тысяч. После рейда елки изымаются и уничтожаются. 

Список легальных елочных базаров можно посмотреть здесь. 

Фото: пресс-служба ККИ

Теги: елочные базары, рейд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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