В Петербурге и Ленобласти за неделю пропали шесть детей

Среди исчезнувших - примерная студентка колледжа. Девочка никогда не уходила из дома.

За минувшую неделю в регионе пропали шесть подростков. Об этом сообщили на портале "Невские Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В Петербурге пропали трое молодых людей. Одному из них 17 лет. Он посещал колпинский центр содействия семейному воспитанию. Мальчик не вернулся домой в субботу, 27 ноября. В городе исчез 15-летний восьмиклассник, который тоже посещал подобный центр. Не вернулся в квартиру и 16-летний юноша, который хлопнул дверью после ссоры с родителям 24 ноября. Известно, что он уже несколько раз сбегал из дома.

В Ленобласти пропали еще три человека. Так, в Тосненском районе в неизвестном направлении уехала ученица девятого класса. В Ломоносовском районе после небольшого конфликта ушел из дома студент первого курса колледжа. Известно, что юноше нет 18 лет. В поселке Шушары пропала 16-летняя девушка, которая на профилактических учетах не состояла и характеризуется в колледже положительно.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге служебная собака Кадис помогла полицейским найти пропавшего подростка.

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