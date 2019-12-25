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В Петербурге служебная собака Кадис помогла полицейским найти пропавшего подростка
Сегодня, 20:29
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В Петербурге служебная собака Кадис помогла полицейским найти пропавшего подростка

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Мальчик не пострадал, его передали родным. 

В Петербурге служебная собака Кадис помогла полицейским найти пропавшего подростка. Об этом 16 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области. 

Ранее в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что её 13-летний внук без предупреждения ушел из квартиры на набережной Обводного канала и не вернулся. 

На место тут же прибыли сотрудники полиции, которые совместно с близкими начали искать мальчика. Также в поисках им помогали кинолог и служебная собака Кадис, которой дали понюхать вещи подростка. Собака тут же направилась в сторону Старо-Петергофского проспекта. На перекрестке она подошла к двери близлежащего кафе, где и находился пропавший. Мальчик не пострадал, его передали родным. 

Ранее мы писали, что служебная собака помогла полицейским найти тело пропавшей петербурженки. 

Фото: pexels.com

Теги: мальчик, поиски, служебная собака
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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