В Петербурге за неделю количество активно больных COVID-19 выросло на 6%

При этом, по сравнению с прошлым воскресеньем, на 8,11 % снизилась регистрация новых случаев коронавируса.

За неделю суточный показатель заболевших COVID-19 в Петербурге увеличился на 6,2%. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 23 мая, распространяемой пресс-службой Смольного.

При этом, по сравнению с прошлым воскресеньем, на 8,11 % снизилась регистрация новых случаев коронавируса. Также на 5,61% стала ниже суточная госпитализация пациентов с COVID-19. Однако за прошедшие семь дней общее количество активно больных новой коронавирусной инфекцией выросло на 6,2%.

Тенденция к росту распространения инфекции продолжается, хотя и несколько замедлилась, - говорится в сообщении.

Известно, что в Петербурге вакцинировано 652 750 человека. За прошедшие сутки первично привились 2 764 человек, вторично вакцинировались 1 718 петербуржцев.

Фото: Piter.tv