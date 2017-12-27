В Петербурге за нарушения содержания дома-памятника предприниматели заплатят 1,5 млн рублей

Бизнесменам придется заплатить в казну свыше двух миллионов рублей.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры 29 января вынес представления об административных нарушениях предпринимателям за нарушения содержания памятника культурного наследия, а именно дома Станового.

После многочисленных жалоб жильцов, проживающих в историческом доме по адресу Мытнинская, 5/2 КГИОП наведался туда с проверкой. По итогам осмотра фасадов дома Станового, дело было направлено в суд.

Суд Санкт-Петербурга постановил нарушителей выплатить штрафы. Самое большое наказание постигло магазин "Яблочко". За незаконное размещение наклеек на окнах и рекламных банеров, они заплатят 125 тыс. рублей.

Компания ООО "Триумф" несмотря на то, что устранила все нарушения, все равно будет обязана выплатить 1 420 000 млн рублей.

Немалым штрафом наказали и социальную столовую. За установленную во дворе вентиляционную трубу им придется отдать 850 тыс. рублей.

Напомним, доходный дом Станового построили в 1908 году Дмитрий Крыжановский, а его фасад сравнивали с древнерусским теремом. Владельцем его стал выходец из новгородских крестьян, почетный гражданин Павел Становой, который был гласным (депутатом) Городской думы. Позже в этом доме проживал литературовед и педагог Василий Келтуяла и писательница Людмила Карилловская.

Дом пережил блокаду. Жители рассказывали, что одна из бомб упала настолько близко, что дом как будто подпрыгнул. К началу XXI века здание осталось без разноцветных стекол, а также части декора. На дверях исчезли деревянные совы, осыпалась штукатурка. Несмотря на проблемы, чиновники планируют капитальный ремонт не раньше 2023 года.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что Борис Вишневский остановил незаконные работы на доме Вавельберга.

Фото: ВКонтакте