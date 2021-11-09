Кабинет министров принял постановление о согласовании единого облика строящихся зданий

Это поможет сохранить уникальность российских городов.

Кабинет министров принял постановление, в соответствии с которым будет введен единый порядок согласования архитектурно-градостроительного облика строящихся зданий. Сообщение об этом появилось на официальном сайте Комитета по строительству Санкт-Петербурга с ссылкой на телеграм-канал заместителя председателя правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина.

Цель постановления — сохранить исторический облик городов России, а также предоставить застройщикам единые четкие требования. Раньше регионы самостоятельно устанавливали их.

Мы не первый год ставим рекорды, но при этом заботимся не только о количественных показателях, но и о качестве, в том числе внешнем виде городов Правительство приняло постановление, которое вводит единый порядок согласования архитектурно-градостроительного облика строящихся зданий. Мы повышаем прозрачность строительной отрасли и сокращаем инвестиционно-строительный цикл. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

Отметим, что требования к архитектурно-градостроительному облику включают в себя стилистические, цветовые и объемно-планировочные решения строящихся зданий. В документе также названы сроки согласования — 10 рабочих дней.

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