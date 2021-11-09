  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Кабинет министров принял постановление о согласовании единого облика строящихся зданий
Сегодня, 19:16
160
anyagibova Добавить в Яндекс.Новости

Кабинет министров принял постановление о согласовании единого облика строящихся зданий

0 0

Это поможет сохранить уникальность российских городов.

Кабинет министров принял постановление, в соответствии с которым будет введен единый порядок согласования архитектурно-градостроительного облика строящихся зданий. Сообщение об этом появилось на официальном сайте Комитета по строительству Санкт-Петербурга с ссылкой на телеграм-канал заместителя председателя правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина.

Цель постановления — сохранить исторический облик городов России, а также предоставить застройщикам единые четкие требования. Раньше регионы самостоятельно устанавливали их.

Мы не первый год ставим рекорды, но при этом заботимся не только о количественных показателях, но и о качестве, в том числе внешнем виде городов Правительство приняло постановление, которое вводит единый порядок согласования архитектурно-градостроительного облика строящихся зданий. Мы повышаем прозрачность строительной отрасли и сокращаем инвестиционно-строительный цикл.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

Отметим, что требования к архитектурно-градостроительному облику включают в себя стилистические, цветовые и объемно-планировочные решения строящихся зданий. В документе также названы сроки согласования — 10 рабочих дней.

Ранее мы рассказали о строительстве новой школы в Шушарах. 

Фото: Pxhere

Теги: исторические здания спб, кабинет министров рф, комитет по строительству петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии