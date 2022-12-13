Строящаяся школа в Шушарах готова на 76%

Все работы ведутся без отставания от графика.

В Шушарах продолжается строительство общеобразовательной школы на 550 мест (22 класса по 25 человек). Строительная готовность объекта превышает 76%. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Школа находится по адресу: территория Пулковское, на Образцовой улице д. 7, корп. 2. На участке сейчас трудятся более 290 специалистов и 6 единиц техники. Все работы ведутся без отставания от графика.

На 1 этаже запроектированы вестибюль, помещение охраны, гардеробы, учительская, кабинеты, игровая и спальня для начальной школы, рекреация, большой и малый бассейны с душевыми, мастерские для уроков труда, столовая и обеденный зал на 275 человек, кабинеты логопеда, психолога, стоматолога, врача, процедурная и прививочная.

На 2 этаже находятся учительские, кабинеты 2-х и 3-х классов, кабинеты для средней и старшей школы, спортивные залы с раздевалками и душевыми, актовый зал и рекреации.

На 3 этаже расположится кабинет директора, канцелярия, архив, серверные, кабинеты для 4-х классов и кабинеты иностранного языка, химии, ОБЖ, черчения. Там же расположатся библиотека, медиатека, компьютерный класс с лаборантской и рекреация.

На 4 этаже будут лаборантские и учебные кабинеты иностранного языка, биологии, информатики, рекреация.

Также этим летом в Колпино введут в эксплуатацию школу на 550 мест.

Фото: портал "Строительный Петербург"