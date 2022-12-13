Этим летом в Колпино введут в эксплуатацию школу на 550 мест

Объект на Тверской улице, дом 13, литера А, возводится за счет средств городского бюджета.

В рамках Адресной инвестиционной программы (АИП) Комитета по строительству продолжается строительство общеобразовательной школы в Колпино. Четырехэтажное здание рассчитано на 550 учащихся: 22 класса по 25 человек. Объект на Тверской улице, дом 13, литера А, возводится за счет средств городского бюджета. Строительная готовность объекта составляет около 90%, рассказал портал "Строительный Петербург".

На первом этаже здания находятся вестибюль, помещения поста охраны, гардеробы, столовая и обеденный зал на 275 мест, медицинские кабинеты. В школе предусмотрен ФОК с малым залом хореографии, двумя бассейна для плавания с чашами 25x11 м и 10x6 м.

Группа помещений начальной школы (с 1 по 4 классы) будет располагаться на 1-2 этажах отдельно от остальных зон. Там будут классы, игровые комнаты, группы продленного дня со спальнями.

Помещения старшей школы (с 5 по 11 классы) разместят на 2-4 этажах по кабинетной системе обучения. В школе предусмотрены учебно-производственные мастерские для мальчиков: по обработке дерева и металла, лаборатории по естественным наукам, специализированные учебные кабинеты и кружки.

На 2 этаже будет учебно-спортивный зал и актовый зал на 400 мест с эстрадой, а также кабинеты домоводства (кулинарии, кройки и шитья). Помещения библиотеки запроектированы на 4 этаже.

Работы идут без отставания от графика. Ввод школы намечен этим летом.

Фото: портал "Строительный Петербург"