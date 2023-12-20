Конкурс "Нам песня строить и жить помогает" собрал рекордное количество заявок

Победителем финала конкурса стала Екатерина Рикунова, агент по недвижимости холдинга "Setl Group". Она исполнила композицию о буднях агентов по недвижимости, а текст песни она написала сама вместе с коллегами.

В Петербурге прошел традиционный конкурс вокального мастерства "Нам песня строить и жить помогает". Конкурс проходит уже в восьмой раз, в этом году поступило рекордное количество заявок – 51. В финале приняли участие 12 исполнителей из числа сотрудников крупных строительных компаний города. Среди участников гала-концерта: инженеры, архитекторы, токари, бухгалтеры и даже машинисты буровых установок, сообщает портал "Строительный Петербург".

Человек многогранен, поэтому ограничиваться исключительно его профессиональными качествами невозможно. Как говорят: если человек талантлив – он талантлив во всем. Я уверяю, каждый имеет определенное хобби, и как раз общая задача – раскрывать, совершенствовать его, и делиться качествами того хобби, которым человек занимается. Николай Линченко, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Конкурс объединяет строителей из Петербурга и Ленинградской области и открывает их таланты с новой стороны. К выступлению участники готовились в течение нескольких месяцев: брали уроки вокала, продумывали сценический образ. Для одних конкурсантов пение – хобби, другие же занимались профессионально: окончили музыкальную школу, пели в хоре.

В детстве я пел, в школе участвовал во многих конкурсах, выступал, занимал призовые места, выигрывал. И продолжаю по сей день участвовать в различных конкурсах, мероприятиях. Я буду петь веселую песню Валерия Золотухина "Разговор со счастьем". Песня очень веселая, зажигательная, она на слуху, наверное, у каждого, точно на Новый Год ее по несколько раз все слышат. Я думаю, что это выигрышный вариант. Георгий Саух, инженер производственно-технического отдела ЗАО "Трест 101"

Компетентное жюри оценивало конкурсантов по двум критериям: артистичность и вокальное мастерство.

Отличные исполнители, замечательные люди, прекрасно подготовились – я в этот раз вообще не услышал ни одной песни с фальшивым голосом. На самом деле, все молодцы. И, действительно, наши ребята, наши артисты строительной отрасли могут выступать на Дне строителя в Ледовом, еще где-то на площадках. Илья Ерёменко, член совета директоров холдинга "Setl Group"

Победителем стала Екатерина Рикунова с композицией о буднях агентов по недвижимости, текст песни она написала сама вместе с коллегами.

Видимо, слова попали в душу всем, они самые что ни на есть настоящие, жизненные слова – и, действительно, наша профессия из таких моментов и состоит. Все, что спето в песне, все было практически у каждого агента. Мы, агенты, как промежуточное звено между сторонами, всегда хотим, чтобы всем было хорошо и держим в эмоциональном балансе, чтобы дойти до конца и в итоге все оказались довольны. Екатерина Рикунова, агент по недвижимости холдинга "Setl Group", победительница конкурса

На празднике также состоялось голосование за Приз зрительских симпатий, гости единогласно выбрали Екатерину Рикунову. Впервые за всю историю конкурса победителем и обладателем приза зрительских симпатий стал один и тот же участник. Вторым фаворитом жюри выбрали Георгия Сауха, который исполнил известную песню "Разговор со счастьем". Победители конкурса выступит на праздничном концерте ко Дню строителя, который пройдет в Ледовом дворце 7 августа

Видео, фото: портал "Строительный Петербург"