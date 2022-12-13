Вандалы, устроившие погром в парадной на Мытнинской, извинились перед жильцами

Молодые люди внесли часть средств на ремонт.

В Петербурге в доме Станового пьяные подростки устроили погром. Инцидент произошел на Мытнинской улице ночью 11 марта. Хулиганы осознали свой поступок и пришли на место случившегося, чтобы извиниться перед жителями. Они провели генеральную уборку в парадной. Об этом сообщили в группе "Центральный район за комфортную среду обитания".

Юноши внесли средства за дорогой ремонт двери, которую они разбили. Дети пообещали сдать остальную часть денег в конце недели.

Пятый нарушитель порядка пока не приехал в дом Станового. Жильцы ждут молодого человека. Для него тоже здесь найдется большой фронт работ.

Напомним, выпившие ребята решили справить нужду прямо в парадной. Они описали коляски и велосипеды жильцов. Кроме того, дети испачкали рвотой пол.

Ранее на Piter.tv: петербуржцы пожаловались на изуродованную реагентами городскую инфраструктуру.

Фото: ВКонтакте / Центральный район за комфортную среду обитания