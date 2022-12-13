Пьяные подростки описали парадную дома Станового

Выпившие ребята решили справить нужду прямо в парадной.

В центре Петербурга пьяные юноши разбили дверь парадной доходного дома Станового на Мытнинской улице, 5/2 и устроили бардак в подъезде. Об этом сообщили местные жители в группе "Центральный район за комфортную среду обитания" во "ВКонтакте".

Инцидент произошел сегодня ночью, 11 марта. Выпившие ребята решили справить нужду прямо в парадной. Они описали коляски и велосипеды жильцов. Кроме того, дети испачкали рвотой пол.

На этот раз ситуация совершенно вышла из-под контроля. Замерзшая и упившаяся вусмерть группа подростков ворвалась ночью в парадную, разбила входную дверь, которая является предметом охраны, облевав и обоссав попутно все стены. Если вам знакомы лица и силуэты, то мы просим сообщить, кто это! Автор поста, "Центральный район за комфортную среду обитания"

Жители доходного дома Станового сейчас разыскивают злоумышленников. Они верят, что хулиганы принесут извинения и наведут порядок в парадной.

Ранее на Piter.tv: в Никольском двое мужчин изнасиловали молодую девушку на улице.

Видео: ВКонтакте / Центральный район за комфортную среду обитания