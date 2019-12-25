За минувшие сутки коронавирусом заболел 1301 петербуржец

За сутки выздоровели 923 горожанина, 38 скончались.

В четверг, 26 августа, оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции поделился с Piter.tv данными за минувшие сутки. Согласно показателям, 1301 человек заболел, 923 пациента выздоровели, а 38 петербуржцев скончались.

Пациентов с инфекцией принимают 17 стационаров, 12 из которых – городские, а остальные – федеральные. Для коронавирусных больных развернуто 5 591 койка, из которых занято 3 935.

Также за последние сутки в больницы поступили 247 человек, выписали из них – 283. На сегодняшний день в реанимации находится 379 больных. К аппарату искусственной вентиляции легких подключено 154 пациента.

В Петербурге продолжается прививочная кампания: работают 166 пунктов. За последние сутки вакцинировались еще 4 945 горожан.

Ранее мы писали, что инфекционист из Петербурга назвала сроки наступления четвертой волны коронавируса.

Фото: Piter.tv