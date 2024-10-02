В Петербурге за год стало меньше преступлений и больше разоблачений мошенников

Уровень преступности в Северной столице снизился на 5% с начала года.

В Санкт-Петербурге за девять месяцев 2025 года зарегистрировали 45 848 преступлений, что на 5,3 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводятся в отчете Петростата.

Из общего числа зафиксированных эпизодов 16 474 были отнесены к категории тяжких и особо тяжких преступлений. Это на 1,7 процента меньше, чем годом ранее. Их доля составила 35,9 процента от общего числа зарегистрированных нарушений.

Наиболее часто в отчетном периоде фиксировались случаи мошенничества — 15 212 фактов. За ними следуют кражи — 12 037 эпизодов. Убийств и покушений на убийство насчитали 116, изнасилований и попыток — 34. В то же время количество экономических преступлений снизилось до 2 865 случаев, что на 5,5 процента меньше, чем в прошлом году. В Ленинградской области тенденция аналогичная: зарегистрировано 15 499 преступлений, что на 5,8 процента меньше, чем в 2024 году. Тяжких и особо тяжких из них — 5 486. Однако число экономических нарушений там, наоборот, выросло на 3,3 процента, до 783 эпизодов.

Ранее стали известны подробности попытки поджога полицейских авто в Петербурге.

Фото: Piter.TV