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Борьба: в Петербурге от электроэнергии отключили 20 тысяч должников
Сегодня, 21:53
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ProkVad
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Борьба: в Петербурге от электроэнергии отключили 20 тысяч должников

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В Петербурге "Петроэлектросбыт" усилил работу по отключению неплательщиков от электричества.

В Петербурге продолжают бороться с жителями, которые не платят за электроэнергию. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

"Петроэлектросбыт" усилил работу по отключению неплательщиков от электричества. Известно, что за 2017 прошлый год подача электричества была приостановлена 19 587 жителям Петербурга с накопленной задолженностью. При этом за первый квартал текущего года уже выдано 7025 постановлений о приостановке подачи электроэнергии.

Временное отключение – по-прежнему самая эффективная мера борьбы с неплательщиками. Более 60% абонентов после отключений сразу же оплачивают свои долги.

Отметили в компании

Тех, на кого не действуют предупреждения, ждет судебное разбирательство - взыскание долгов в упрощенном приказном порядке. В качестве мер принудительного взыскания применяется ограничение выезда за рубеж, наложение ареста на имущество и банковские счета должников. Дела самых злостных неплательщиков передаются в работу коллекторам.

Фото: Piter.TV

Теги: должники , коллектор , петроэлектросбыт , электроэнергия
Категории: Лента новостей Новости СПб

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