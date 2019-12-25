В Петербурге за год на ремонт дорог потратили около 7 млрд рублей

Ремонт на двух участках будет завершен в следующем году.

За текущий год в Петербурге отремонтировали 3 млн квадратных метров дорог. Общий объем финансирования составил 7 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба КРТИ.

На данный момент отремонтированы 77 адресом общей стоимостью 6,6 миддиарда рублей. Ремонт проводили на Выборгском и Петергофском шоссе, улице Маршала Говорова, проспекте Непокоренных. Ремонт на двух объектах будет завершен в следующем году.

В производстве работ продолжают использоваться новые технологии. По некоторым адресам ремонт был проведен по етоду объёмно-функционального проектирования. Это когда составы асфальтобетонных смесей готовятся с учётом конкретных климатических условий и транспортной нагрузки.

Фото: Piter.TV