В Петербурге за прошлый год на производстве погибло 27 человек

Годом ранее на производстве погибло 43 человека.

На предприятиях Петербурга в 2019 году по причинам, связанным с производством, погибло 27 человек. Предварительные данные предоставил Комитет по труду и занятости населения.

Годом ранее на производстве погибло 43 человека. При этом на 3% вырос производственный травматизм (128 случаев), в 2018 году – 124 случая. Среди пострадавших 16 женщин и 112 мужчин.

Чаще всего несчастные случаи происходили на обрабатывающих производствах, в строительстве и на транспорте. Травмы чаще всего получали из-за падения, в том числе с высоты своего же роста. Реже травмы получали из-за оборудования. При этом самой травмоопасной отраслью для работы стало здравоохранение.

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