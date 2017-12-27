В Петербурге за год долги работодателей перед сотрудниками выросли вдвое

Задолженность петербургских компаний перед работниками превысила 189 млн рублей.

Петростат подсчитал, сколько петербургские работодатели должны своим сотрудникам по состоянию на 1 января 2018 года. Официальная цифра задолженности составила 189.2 млн рублей. Это почти в 2 раза больше, чем годом ранее. При этом эксперты отметили, что за последний месяц 2017 года объем долга начал уменьшаться. За декабрь он сократился на 30%, что может быть связано с закрытием финансовой отчетности в конкретных бухгалтериях.

Крупнейшими должниками являются предприятия из обрабатывающей (114 млн рублей) и строительной отрасли (57.5 млн рублей). В кризисе находятся и транспортные предприятия (18.4 млн рублей долга).

Увы, растет и безработица. В Петербурге 1 января 2018 на бирже труда были зарегистрированы 11 800 человек. Это почти на процент больше, чем годом ранее. При этом за декабрь 2017-го число безработных увеличилось на 16.1%.

Фото: Piter.TV