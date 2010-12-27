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За пять лет в петербургских домах заменили почти 8000 лифтов
Вчера, 15:55
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nastya960
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За пять лет в петербургских домах заменили почти 8000 лифтов

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Нормативный срок службы подъемников составляет 25 лет.

C 2014 года в Санкт-Петербурге было заменено более 20% лифтового оборудования. В жилых домах установили более 40 тысяч пассажирских и грузопассажирских лифтов. Стоит отметить, что нормативный срок службы подъемников составляет 25 лет. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

С 2014 года в Петербурге действует программа капитального ремонта, благодаря которой за пять лет было заменено 7900 лифтов в 1930 домах. В 2018 году планируется заменить 786 лифтов на сумму 2,2 миллиарда рублей. На сегодняшний день план на этот год реализован на 95%.

Состояние лифтового хозяйства считалось одной из болевых точек в системе ЖКХ Санкт-Петербурга. Поэтому Правительство города уделяло и будет уделять капитальному ремонту лифтового оборудования первостепенное значение.

Николай Бондаренко, вице-губернатор Петербурга

Ранее на Piter.TV: Утром неизвестные подожгли лифт в доме на проспекте Ветеранов.

Фото: pixabay

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Теги: лифт , николай бондаренко , фонд капремонта
Категории: Лента новостей Новости СПб

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