В Петербурге продают квартиру, в которой Шостакович создавал Ленинградскую симфонию

Стоимость сделки оценивают почти в 27 млн рублей.

В Петербурге продают семикомнатную квартиру, в которой долгое время проживал композитор Дмитрий Шостакович. Именно там частично была создана знаменитая Ленинградская симфония. По данным экспертов, в доме Бенуа по Каменноостровскому проспекту музыкант находился с 1937 года.

Сведения о реализации дома появились на сайте по продаже недвижимости ЦИАН. Согласно объявлению известно, что квартира располагается на пятом этаже здания. Сам дом построен в 1914 году. Архитекторами проекта выступили братья Бенуа. Помещение с площадью в 156 квадратных метров оценивают в 16,9 миллионов рублей.

Дорогостоящая мебель, ковры, обои ручной работы, отреставрированы окна, двери, паркет, действующие камины, сохраненные с эпохи Николая II перечисляют вхозяева прелести квартиры

Напомним, что композитор Шостакович работал над тремя частями симфонии номер семь в городе на Неве, но завершить работу ему удалось только в Куйбышеве.

Фото: Piter.tv