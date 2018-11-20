В 2018 году новые квартиры получили жильцы почти 4 тысяч коммуналок

По данным на январь 2019 года, в Петербурге находятся 70,7 тысяч коммуналок.

За прошлый год в Петербурге в рамках программы "Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге" новое жилье получили жители 3,7 тыс. коммунальных квартир. Об этом сообщает пресс-служба Жилищного комитета.

По данным на январь 2019 года, в Петербурге находятся 70,7 тысяч коммуналок. В них проживают более 230 тысяч семей. Также за прошедший год были улучшены жилищные условия более чем 8,5 тыс. петербургских семей.

Всего благодаря данной программе с 2008 года расселили 45 тысяч коммунальных квартир.

Фото: Piter.TV