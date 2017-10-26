С субботы в Петербурге вводятся новые ограничения движения

В Северной столице с 28 октября вводятся новые ограничения движения. Об этом пишет "Росбалт".

В Петербурге с 28 октября вводятся новые ограничения движения. Об этом сообщает "Росбалт".



Движение по 3-й Советской улице на участке от проспекта Бакунина до Мытнинской улицы закроется с 28 по 29 октября и с 4 по 5 ноября.

С 28 октября по 12 ноября будет недоступен участок дороги по от Костромского проспекта до проспекта Энгельса, включая перекресток с Ярославским проспектом.

Также с 28 октября по 15 ноября закроют движение транспорта по Пеньковой улице на участке от Петроградской набережной до Мичуринской улицы.

