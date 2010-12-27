В Петербурге очередные ограничения движения

В Северной столице введут несколько ограничений движения для транспорта.

В Санкт-Петербурге с четверга введут очередные ограничения транспортного движения, об этом рассказали в пресс-службе ГАТИ и КРТИ.

19 октября с 22.00 до 5.00 следующего дня перекроют движение транспорта по Бассейной улице от Кубинской улицы до Новоизмайловского проспекта. Точно также проезд закроют по проспекту Юрия Гагарина в створе Московского шоссе.

С 19 октября по 22 и с 28 октября по 29 введут ограничение движение по Богатырскому проспекту у Гаккелевской улицы.

А с 19 октября по 23 октября будет ограничено движение транспорта по четной стороне площади Ленина от Арсенальной улицы до улицы Комсомола.