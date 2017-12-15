Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Сегодня, 18:25
0
TretyakovaS
104
Код вставки плеера

В Петербурге вводятся новые ограничения движения

0
 
 

На несколько месяцев закроют некоторые улицы Петербурга. Причина - ремонтные работы.

Из-за ремонтных работ закрывается движение на некоторых улицах Петербурга. Об этом пишет "Политэксперт" со ссылкой на пресс-службу ГАТИ.

До 1 мая 2018 года из-за монтажа временного ограждения будет недоступна проезжая часть по Малому проспекту Петроградской стороны.

Помимо этого до 28 февраля движение ограничат от Кременчугской улицы до проспекта Обуховской Обороны. Причина - строительные работы транспортной развязки.

Также с 18 декабря 2017 года до 7 января 2018 закроется движение по Старообрядческой улице в направлении от Митрофаньевского шоссе. Ограничения связаны с монтажом водопроводных труб.  

Теги: новости петербурга , новости спб , ограничения движения
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5