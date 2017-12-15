Из-за ремонтных работ закрывается движение на некоторых улицах Петербурга. Об этом пишет "Политэксперт" со ссылкой на пресс-службу ГАТИ.
До 1 мая 2018 года из-за монтажа временного ограждения будет недоступна проезжая часть по Малому проспекту Петроградской стороны.
Помимо этого до 28 февраля движение ограничат от Кременчугской улицы до проспекта Обуховской Обороны. Причина - строительные работы транспортной развязки.
Также с 18 декабря 2017 года до 7 января 2018 закроется движение по Старообрядческой улице в направлении от Митрофаньевского шоссе. Ограничения связаны с монтажом водопроводных труб.
Сегодня, 18:25
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В Петербурге вводятся новые ограничения движения
На несколько месяцев закроют некоторые улицы Петербурга. Причина - ремонтные работы.
Из-за ремонтных работ закрывается движение на некоторых улицах Петербурга. Об этом пишет "Политэксперт" со ссылкой на пресс-службу ГАТИ.