В Петербурге вводят новые ограничения на дорогах

Стало известно какие участки дороги в Петербурге перекроют с 25 января. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ.

Петроградский район: с 25 января по 21 февраля, а также с 23 февраля по 28 февраля будет ограничено движение транспорта на перекрестке Морского проспекта, Спортивной и Грибной улиц;

с 29 января по 11 февраля ограничат движение транспорта по Корпусной улице на участке от Пионерской до улицы Малой Зелениной;

Приморский район: с 23.00 26 января по 06.00 28 января ограничено движение транспорта на перекрестке набережной Черной речки и Выборгской набережной;