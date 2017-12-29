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В Петербурге вводят новые ограничения на дорогах
Вчера, 18:23
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ProkVad
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В Петербурге вводят новые ограничения на дорогах

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С 25 января в Петербурге вступают в силу новые распоряжения об ограничении движения транспорта.

Стало известно какие участки дороги в Петербурге перекроют с 25 января. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ.

  • Петроградский район: с 25 января по 21 февраля, а также с 23 февраля по 28 февраля будет ограничено движение транспорта на перекрестке Морского проспекта, Спортивной и Грибной улиц;
  • с 29 января по 11 февраля ограничат движение транспорта по Корпусной улице на участке от Пионерской до улицы Малой Зелениной;
  • Приморский район: с 23.00 26 января по 06.00 28 января ограничено движение транспорта на перекрестке набережной Черной речки и Выборгской набережной;
  • Фрунзенский район: с 27 января по 12 марта движение транспорта по нечетной стороне Бухарестской ул. будет ограничено от Дунайского проспекта до улицы Ярослава Гашека.
Теги: гати , движение , ограничения
Категории: Лента новостей Новости СПб

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