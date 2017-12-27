ГАТИ предупреждает: в Петербурге вводят новые ограничения на дорогах

В Адмиралтейском, Кировском, Невском и Петроградском районах вводят новые ограничения движения.

Пресс-служба ГАТИ предупреждает о новых ограничениях на дорогах.

Адмиралтейский район: до 14 июня будет закрыто движение транспорта по Матисову переулку от улицы Александра Блока до набережной реки Пряжки;

Кировский район: до 12 февраля на улице Зины Портновой у д. 30 будут проходить работы по прокладке водопроводы. В связи с этим будет ограничено движение транспорта;

Невский район: в связи производственными работами с 15 по 21 января будет закрыто движение транспорта по улице Ольминского у улицы Бабушкина;

Петроградский район: до 28 января в связи с проведением работ по прокладке газопровода до 28 января ограничено движение транспорта по улице Пионерской от Корпусной улицы до Чкаловского проспекта.

Фото: Piter.TV