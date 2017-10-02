Петербург ждут новые ограничения движения

Во вторник, 3 октября будут введены новые ограничения движения.

Как сообщает "Росбалт", с 3 октября в Петербурге ограничат движения на нескольких участках.



С 3 по 5 октября с 22:00 до 7:00 будет ограничено движение транспорта на участке от площади Ломоносова до Невского проспекта.

На тот же срок будет закрыт проезд для машин по площади Ломоносова у дома № 55 по набережной реки Фонтанки.



А с 3 по 7 октября из-за прокладки газопровода будет ограничено движение от Малой Пушкарской до улицы Кропоткина.



Реконструкция теплосетей на Серебристом бульваре с 3 по 15 октября будет закрыто движение по четной стороне аллеи Поликарпова в створе Серебристого бульвара. С 8 октября движение ограничат по нечетной стороне аллеи Поликарпова на том же участке в створе Серебристого бульвара. Объезд автомобилисты смогут осуществить о Серебристому бульвару, проспекту Королева и Коломяжскому проспекту.