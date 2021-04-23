В Петербурге вводят новые меры имущественной поддержки

В Смольном поручили подготовить предложения по увеличению минимальной зарплаты в Петербурге комитету по труду и занятости.

В Петербурге установят мораторий на начисление пеней и взыскание штрафов для арендаторов городской недвижимости за период с марта по декабрь текущего года. Отсрочку по штрафам за иные нарушения предоставят до 1 января следующего года. Соответствующие постановление подписал губернатор Петербурга, передают в Смольном.

По словам Беглова, эти меры помогут снизить нагрузку на бизнес. Он также рекомендовал государственным учреждениям и предприятиям установить аналогичный мораторий для арендаторов.

Помимо этого, над год продлят сроки договоров на размещение нестационарных торговых объектов, включая договоры аренды земельных участков для их установки. Под эту меру попадают договоры, истекающие с 14 марта по 31 декабря 2022 года.

В Смольном поручили подготовить предложения по увеличению минимальной зарплаты в Петербурге комитету по труду и занятости.

Фото: Piter.tv

