В Петербурге ввели усиленный режим работы предприятий энергетического комплекса

Смольный поручил ввести усиленный режим из-за устойчивых морозов со вторника.

Со вторника, 9 февраля, в Петербурге вводится усиленный режим работы предприятий энергетического комплекса. Об этом сообщил Смольный.

Такое решение было принято из-за устойчивых морозов, которые начались с прошедших выходных. Специалистам запретили проводить плановые ремонтные работы, связанные с ограничением энергоснабжения абонентов. Работники предприятий усилят контроль за эксплуатацией систем энергоснабжения и выполнением аварийно-восстановительных работ. Ремонтные бригады будут круглосуточно дежурить, чтобы оперативно устранить аварийные ситуации.

Ранее мы писали, что в Ленобласти на неделе ожидаются морозы до -30 градусов.

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