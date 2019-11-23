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Автопарк "ТЭК СПб" приобрел еще 48 единиц спецтехники
Сегодня, 11:00
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Автопарк "ТЭК СПб" приобрел еще 48 единиц спецтехники

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В автопарке теперь есть эвакуатор, подъемное устройство и передвижная лаборатория.

Автопарк службы ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга" готовится к зиме. Предприятие закупило  спецтехнику, которую будут использовать в период отопительного сезона. Всего компания приобрела 48 спецмашин. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург". 

В автопарке теперь есть эвакуатор, подъемное устройство и передвижная лаборатория, которая позволит увидеть кабель под землей и и увидит место, где образовался дефект. В зимний период такая техника очень нужна, потому что для жителей важно отопление в домах. 

Новый спецтранспорт будут применять на оперативных выездах, при проведении плановых, аварийно-восстановительных работ и в ходе реконструкции водопроводных и канализационных сетей.

Ранее на Piter.tv: на Дровяной улице ночью прорвало трубу.

Фото: ВКонтакте / АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Теги: спецтехника, тэк спб, энергетический комплекс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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