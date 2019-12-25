В Петербурге введут штрафы за отказ допустить ремонтников в квартиры

Жильцов Петербурга оштрафуют за блокировку капремонта общедомового имущества.

Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга подготовила законопроект, предусматривающий штрафы для граждан и организаций за отказ в доступе подрядчиков к помещениям и сетям при проведении капитального ремонта. В Петербурге планируют ввести административную ответственность за отказ собственников и пользователей помещений пускать подрядчиков для проведения капитального ремонта. Об этом сообщает Фонтанка.

Проект поправок к городскому закону об административных правонарушениях опубликован Госжилинспекцией на официальном сайте. Согласно инициативе, штраф для граждан составит от 1 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 5 тыс. до 20 тыс. руб., для юридических лиц — от 10 тыс. до 60 тыс. руб. Поправки предлагается внести в статью 39, касающуюся порчи и нецелевого использования общего имущества в многоквартирных домах.

В пояснительной записке отмечается, что отказ жильцов препятствовать доступу к конструкциям, инженерным сетям или оборудованию часто приводит к задержкам ремонтов и увеличивает риск аварийных ситуаций. По данным ведомства, на 1 июля 2025 г. работы не проведены в 244 домах из-за подобных препятствий.

Ранее на Piter.TV: за оскорбления в мессенджере петербурженке назначен штраф 3 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV