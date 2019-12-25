В Петербурге введен 1,233 млн квадратных метров жилья с начала 2020 года

В городе в дополнение к федеральным разработаны региональные меры поддержки бизнеса, отметил губернатор.

Стало известно, какой объем составили выполненные работы в строительной отрасли Петербурга. Данные на 1 октября составили 115,4% от аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили 7 октября в Смольном.

Как отметил губернатор Александр Беглов на заседании Штаба по улучшению условий ведения бизнеса в городе, с начала года в Петербурге введен 1,233 млн квадратных метров жилья. Данный показатель на 15,4% больше, чем за такой же период 2019 года.

Градоначальник напомнил, что ни одна стройка во время пандемии в городе не была остановлена. В городе в дополнение к федеральным разработаны региональные меры поддержки бизнеса, отметил губернатор. Объем поддержки составил 18 млрд рублей.

Отмечается, что Петербург занял 4-е место Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Позиции города выросли на один пункт.

Ранее в комитете по строительству отметили, что профильная отрасль Петербурга выдержала испытание пандемией коронавируса, работа органов исполнительной власти и компаний не приостанавливалась.

Фото: Piter.tv