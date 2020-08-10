Это и другие заявления были сделаны на торжественной церемонии вручения благодарственных писем городского комитета по строительству.

Строительная отрасль Петербурга выдержала испытание пандемией коронавируса, работа органов исполнительной власти и компаний не приостанавливалась. Заявление было сделано на церемонии награждения работников отрасли благодарственными письмами от комитета по строительству, которая состоялась 7 августа, перед Днем строителя. Мероприятие прошло в три этапа, основываясь на новых санитарно-эпидемиологических требованиях.

С профессиональным праздником сотрудников поздравил глава комитета по строительству Петербурга Игорь Креславский, который отметил эффективную работу всей команды ведомства. Основным достижением всей команды комитета стала бесперебойная работа отрасли во время пандемии коронавируса.

Мы вводим множество объектов в этом году и я считаю, что это наша общая заслуга. Вы все молодцы, я хочу вас с этим поздравить, это наше главное достижение. Этого ждали очень долго горожане и дети, которые пойдут в школы и детские сады – заявил Игорь Креславский.

Порталу "Строительный Петербург" о состоянии отрасли рассказал Юрий Кабушка, директор СПб ГБУ "Управление строительными проектами".