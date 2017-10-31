В храмах Петербурга пройдут панихиды в память о жертвах катастрофы над Синаем

Во вторник, 31 октября, в Петербурге пройдут мероприятия памяти погибших пассажиров самолета А321, рухнувшего в районе Синайского полуострова.

Сегодня, 31 октября, двухлетняя годовщина крушения самолета Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург. В городе и области пройдет несколько мероприятий в память о 224 жертвах катастрофы.

В полдень в Троицко-Измайловском соборе началась панихида. Здесь поименно наховут всех жертв катастрофы. Кроме того, поминальные панихиды пройдут во всех православных храмах Северной столицы.

Во Всеволожске откроют мемориал "Сад Памяти" на Румболовской горе. А на прошлой неделе на Серафимовском кладбище осветили памятник жертвам катастрофы. Останки семи человек, чьи личности не смогли определить. Захоронили на Центральной аллее Серафимовского кладбища в мае.

В Москве вечером состоится зажжение свечей и возложение цветов к стеле "Ленинград" в Александровском саду. 1 ноября в Феодоровском соборе в память о жертвах состоится концерт духовной музыки "Всенощное бдение" Сергея Рахманинова.