В Петербурге все меньше желающих пойти на госслужбу

В государственных структурах желали бы работать лишь 35% петербуржцев. Об этом сообщили аналитики SuperJob.
Показатель снизился по сравнению с 2021 годом: тогда 45% горожан рассматривали вариант работы на государство. Кроме того, на госслужбу охотнее пошли бы мужчины (37%), нежели женщины (35%).
В других регионах страны опрос показал противоположные результаты, где количество желающих пойти в государственные структуры увеличилось с 35% до 37%.
Ранее мы рассказывали о том, что почти половина жителей Петербурга продолжает работать во сне.
Фото: Piter.TV
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