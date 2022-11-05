В Петербурге все меньше желающих пойти на госслужбу

Кроме того, на госслужбу охотнее пошли бы мужчины (37%), нежели женщины (35%).

В государственных структурах желали бы работать лишь 35% петербуржцев. Об этом сообщили аналитики SuperJob.

Показатель снизился по сравнению с 2021 годом: тогда 45% горожан рассматривали вариант работы на государство. Кроме того, на госслужбу охотнее пошли бы мужчины (37%), нежели женщины (35%).

В других регионах страны опрос показал противоположные результаты, где количество желающих пойти в государственные структуры увеличилось с 35% до 37%.

Ранее мы рассказывали о том, что почти половина жителей Петербурга продолжает работать во сне.

Фото: Piter.TV