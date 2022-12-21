В ГД хотят дать льготы родителям малолетних детей при приеме на госслужбу

Предложение направлено от депутатов к Татьяне Голиковой.

Депутаты Государственной думы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение российскому вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением предоставить льготы родителям с малолетними детьми при трудоустройстве на государственную службу. Соответствующий документ пресс-служба парламентариев распространила по СМИ. Известно, что авторами законодательной инициативы стали лидер движения, руководитель профильной фракции в нижней палате парламента Сергей Миронов и председатель комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

Представляется целесообразным рассмотреть возможность введения мер, направленных на снижение барьеров профессиональной реализации для молодых родителей, создать систему мер, частично компенсирующих профессиональные издержки, связанные с воспитанием детей, и признающих ценность родительского опыта. документ

В тексте законопроекта политики хотят учитывать родительский вклад в воспитание будущего поколения страны (детьми в возрасте до трех лет) при оценке профессионального уровня претендентов на замещение вакантной должности в гражданской службе в виде начисления конкурсной комиссией дополнительных баллов специалисту. При прочих равных условиях приоритет будет отдаваться в предоставлении рабочего места такому лицу, которое имеет на иждивении несовершеннолетних детей.

