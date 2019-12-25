В Петербурге вручили государственные награды и поощрения президента

Среди награжденных – врачи, медсестры, научные специалисты и сотрудники больницы имени Боткина, Института гриппа и другие.

В Смольном вручили государственные награды и поощрения президента России. Их получили 52 деятеля разных сфер: хранители книжных фондов, геологи, артисты и художественные руководители театров, медики. Об этом 3 марта, в четверг, сообщили в пресс-службе администрации губернатора Петербурга.

Среди награжденных – врачи, медсестры, научные специалисты и сотрудники больницы имени Боткина, Института гриппа, НИИ скорой помощи, Педиатрического университета, Лечебно-диагностического центра института биологических систем и Центра онкологии имени Петрова. Помимо этого, в числе награждённых был известный петербургский артист Георгий Штиль, который многие годы служит в Большом драматическом театре имени Товстоногова.

Ранее мы писали, что лучшие работники торговли и сферы услуг Петербурга получили награды.

Фото: Piter.tv

