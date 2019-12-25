В Петербурге 51 семье вручат первые фотоальбомы крох весом до 1 килограмма

В этом году из-за коронавируса к недоношенным детям не пускают даже родителей.

В Международный день недоношенных детей 17 ноября врачи ДГМКСЦВМТ на Авангардной, 14 вручат первые фотоальбомы 51 семье крох весом до 1 килограмма. Сейчас малыши лечатся в неонатальном блоке клиники и доступ родителей к ним ограничен. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.

Во вторник, 17 ноября, после вручения фотоальбомов в 18:00 состоится онлайн-концерт, в котором творческие номера представят врачи, родители и дети "Чудеса рядом". Обычно, в этот день в клинику в Петербурге приходят большие и маленькие "выпускники стационара", чтобы увидеть своих докторов и медсестер, показать, какими они стали. Но в этом году впервые мероприятие пройдет совсем иначе. Двери в 2020 году пришлось закрыть даже перед родителями недоношенных малышей.



Врачи пытались найти выход из сложившейся ситуации и в самом начале пути лечащие реаниматологи решили начать общаться с родителями ежедневно, используя для этого свои личные номера телефонов, затем возникла идея показывать им малышей, используя возможности фото и видеосвязи. Врачи постарались сохранить столь важную и жизненно необходимую вещь, как грудное вскармливание.

На данный момент в отделениях реанимации и интенсивной терапии новорожденных из 68 пациентов подрастают в кювезах 8 младенцев весом до 600 граммов и двое – чуть больше 400 граммов.

Поскольку реалии нынешнего времени накладывают многие запреты на привычные события, врачи решили провести фотосессии для каждого из 51 младенцев весом до 1 килограмма, находящихся сегодня под неустанной заботой реаниматологов, неонатологов, хирургов и вручить каждой семье первые альбомы их малышей.

Фото: pixabay