В Петербурге врача подозревают в надругательстве над детьми

47- летный подозреваемый работал в одном из медицинских реабилитационных центров.

В Петербурге задержали врача, которого подозревают в сексуальном насилии над маленькими пациентами. Об этом сообщает издание "Фонтанка" 11 мая.

47- летный подозреваемый работал в одном из медицинских реабилитационных центров Северной столицы. Она исполнял обязанности массажиста. Как сообщает следствие, он и ранее был судим за половые преступления.

Уголовное дело против бывшего массажиста возбудили из-за серии эпизодов насилия над двумя мальчиками пяти и семи лет. Сотрудники следственных органов считают, что действия сексуального характера врач применял к ним два года: с апреля 2016- го по апрель нынешнего. Растлителю предъявят обвинение по статье 132 УК.

Фото: pixabay.com