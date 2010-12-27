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В Петербурге врача подозревают в надругательстве над детьми
Сегодня, 12:17
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alexandra08
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В Петербурге врача подозревают в надругательстве над детьми

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47- летный подозреваемый работал в одном из медицинских реабилитационных центров.

В Петербурге задержали врача, которого подозревают в сексуальном насилии над маленькими пациентами. Об этом сообщает издание "Фонтанка" 11 мая.

47- летный подозреваемый работал в одном из медицинских реабилитационных центров Северной столицы. Она исполнял обязанности массажиста. Как сообщает следствие, он и ранее был судим за половые преступления.

Уголовное дело против бывшего массажиста возбудили из-за серии эпизодов насилия над двумя мальчиками пяти и семи лет. Сотрудники следственных органов считают, что действия сексуального характера врач применял к ним два года: с апреля 2016- го по апрель нынешнего. Растлителю предъявят обвинение по статье 132 УК.

Фото: pixabay.com

Теги: криминал , насильник , новости питера , педофил
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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