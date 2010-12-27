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В Петербурге врача обвинили в домогательстве к несовершеннолетней
Сегодня, 9:01
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nadiputintseva
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В Петербурге врача обвинили в домогательстве к несовершеннолетней

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После сеанса мануальной терапии в полицию поступило заявление от матери "жертвы"

 В Приморском районе Санкт-Петербурга ведут расследование по факту заявления о домогательстве со стороны медика в отношении несовершеннолетней пациентки, сообщает "Фонтанка".

Известно, что мать якобы потерпевшей пришла 12 ноября в 86 отдел полиции. Она заявила, что ее 17-летняя дочь стала жертвой действий сексуального характера во время массажа. Женщина обвинила во всем 60-летнего врача, который якобы во время частного сеанса мануальной терапии и совершил преступление.

Сотрудники полиции поговорили с пожилым врачом и не нашли оснований для его задержания. Мужчину отпустили домой под обязательство о явке.

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Теги: новости спб , происшествия , совращение малолетней
Категории: Новости СПб

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