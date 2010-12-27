В Петербурге появился первый сервис по прокату электросамокатов

Пилотные станции запустили в Адмиралтейском и Центральном районах.

В четверг, 8 августа, в Петербурге появился первый пункт проката электросамокатов Whoosh. На данный момент компания может предоставить 100 транспортных средств.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо скачать и зарегистрироваться в приложении сервиса. Оно доступно для iOS и Android. Пользователей просят указать свою почту, номер телефона и выбрать способ оплаты. Воспользоваться "самокатшерингом" могут только совершеннолетние.

После поездки электросамокат можно оставить в местах парковок, которые обозначены на карте в приложении. Также там отмечены территории, которые подходят для езды. Среди них - Центральный и Адмиралтейский районы, набережная Макарова, Кронверкская, Петровская, Благовещенский, Дворцовый, Биржевой мосты и другие.

Начальная цена проката - 50 рублей, далее за каждую минуту прибавляется по 5 рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что агрессивный пассажир избил кондуктора автобуса.

Фото: pixabay.com