В ЖК "Новая Каменка" возобновляется строительство первого корпуса

Чиновники рассказали о продолжении достройки проблемного ЖК.

Петербургский застройщик, ответственный за строительство жилого комплекса "Новая Каменка", вновь начал возводить данный долгострой. Об этом рассказал заместитель председателя Комитета по строительству Евгения Барановского. По информации от спикера, компанию обязали предоставить график работ до конца этой недели.

На данный момент строительная организация возводит первый корпус здания. Там уже завершены подготовительные мероприятия, ведется монтаж панелей каркаса и внутренних инженерных сетей. На стройплощадке задействовано 55 человек.

Напомним, что дольщики недостроенной "Новой Каменки" регулярно собираются на акции протеста. От действий застройщика пострадало несколько тысяч человек. Около трех тысяч все-таки получили жилье.

Ввидео: Piter.tv