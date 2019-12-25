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В Петербурге возобновили работу сервисы дистанционной оплаты парковки
Сегодня, 20:56
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smirenny

В Петербурге возобновили работу сервисы дистанционной оплаты парковки

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Специалисты восстановили возможность оплаты парковки через смс, приложение и сайт.

В воскресенье вечером, 30 августа, стало известно, что петербуржцы снова могут пользоваться дистанционными сервисами по оплате парковки транспорта. 

В СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга" сообщили, что специалисты восстановили работу дистанционных сервисов оплаты парковки посредством отправки смс-сообщений, через личный кабинет в приложении "Парковки Санкт-Петербурга" и на сайте parking.spb.ru. Помимо этого, компания извинилась перед владельцами за доставленные неудобства.

Ранее мы писали, что стали известны подробности аварии на Гороховой.

Фото: pixabay

Теги: дистанционная оплата, парковка, платная парковка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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