В Петербурге возобновили работу сервисы дистанционной оплаты парковки

Специалисты восстановили возможность оплаты парковки через смс, приложение и сайт.

В воскресенье вечером, 30 августа, стало известно, что петербуржцы снова могут пользоваться дистанционными сервисами по оплате парковки транспорта.

В СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга" сообщили, что специалисты восстановили работу дистанционных сервисов оплаты парковки посредством отправки смс-сообщений, через личный кабинет в приложении "Парковки Санкт-Петербурга" и на сайте parking.spb.ru. Помимо этого, компания извинилась перед владельцами за доставленные неудобства.

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