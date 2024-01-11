В Петербурге возбуждено уголовное дело после драки на станции метро "Балтийская"

Между двумя рабочими-ровесниками возникла ссора.

Возбуждено уголовное дело по факту драки на станции метро "Балтийская", в результате которой 67-летний мужчина получил тяжкие телесные повреждения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в ночь на 7 августа. По предварительным данным, между двумя рабочими-ровесниками возникла ссора на почве личных неприязненных отношений, которая переросла в драку. В ходе конфликта один из мужчин нанес оппоненту несколько ударов, после чего тот упал и ударился головой о каменный перрон.

Прибывшие на вызов медики диагностировали у пострадавшего перелом костей черепа и ушиб головного мозга. Он был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии.

Подозреваемый в нанесении травм был задержан полицейскими на месте происшествия. В отношении него следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

