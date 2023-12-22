"Балтийская" была закрыта на вход из-за остановки эскалатора

Спустя 4 минуты, в 17:35, станция открылась вновь.

Станцию метро "Балтийская" в Петербурге закрывали на вход по техническим причинам. Об этом рассказали в пресс-службе ГКУ "Организатор Перевозок".

Работа "Балтийской" была ограничена в связи с внеплановой остановкой эскалатора. Пассажиров просили пользоваться соседней "Нарвской" или наземным транспортом.

Спустя 4 минуты, в 17:35, станция открылась вновь.

Напомним, что режим работы вестибюля "Балтийской" изменен с 30 декабря 2023 года по 19 марта. Станция доступна по новому расписанию только по будням. С 08:10 до 09:20 вход закрыт, а в 17:00-19:00 – ограничен.

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Фото: Piter.TV