"Балтийскую" закрыли на весь день, чтобы завершить ремонт эскалаторов

В Петербурге станцию метро закрыли на целый день.

Сегодня, 10 февраля, руководство петербургского метрополитена на сутки закрыло станцию "Балтийская". Это произошло из-за ремонтных работ на объекте. Пресс-служба организации заявила, что на "Балтийской" ведется ремонт эскалаторов. До этого, начиная с 30 января, работы становились причиной ограничения входа и выход на станцию. Сейчас же ремонт вышел на финишную прямую, и горожанам придется терпеть целые сутки.

Всю субботу вход и выход "Балтийской" будут закрыты. Поезда будут проезжать мимо, не останавливаясь на станции.

Отметим, что станция расположена в центральной части "красной ветки". Ближайшие станции "Нарвская" и "Технологический институт" находятся на приличном удалении от объекта. Рядом со станцией расположен Балтийский вокзал. А значит, ситуация с неожиданным закрытием подземки может ударить по пассажирам РЖД.