Возле метро "Балтийская" умер пенсионер

Мужчина упал лицом в асфальт и больше не подавал признаков жизни.

Накануне, 27 августа, возле метро "Балтийская" умер пожилой мужчина. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Как стало известно, труп пенсионера полиция обнаружила около семи часов утра у входа в подземный переход, напротив дома 120 по набережной Обводного канала. К сотрудникам органов обратился прохожий, который увидел, как погибшей упал лицом в асфальт и не подавал признаков жизни.

Труп отправлен в морг для определения причины смерти. Известно, что пострадавшему было 72 года, и он проживал в Красном Селе

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