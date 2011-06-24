Полицейские задержали подозреваемого в совершении убийства на Обуховской Обороны в 2000 году

Дело переквалифицировали на ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Полиция задержала подозреваемого в убийстве, совершенном в 2000 году в Красногвардейском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Информация о смертельном избиении мужчины в возрасте 67 лет в квартире дома по проспекту Обуховской Обороны поступила правоохранителям 3 августа более 25 лет назад. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Тогда преступление раскрыть не удалось.

К убийству может быть причастен 56-летний местный житель, его задержали и доставили в отдел для разбирательства. Дело переквалифицировали на ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу