  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Полицейские задержали подозреваемого в совершении убийства на Обуховской Обороны в 2000 году
Сегодня, 15:59
124
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Полицейские задержали подозреваемого в совершении убийства на Обуховской Обороны в 2000 году

0 0

Дело переквалифицировали на ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Полиция задержала подозреваемого в убийстве, совершенном в 2000 году в Красногвардейском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Информация о смертельном избиении мужчины в возрасте 67 лет в квартире дома по проспекту Обуховской Обороны поступила правоохранителям 3 августа более 25 лет назад. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Тогда преступление раскрыть не удалось. 

К убийству может быть причастен 56-летний местный житель, его задержали и доставили в отдел для разбирательства. Дело переквалифицировали на ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). 

Ранее мы рассказывали о том, что по факту поджога автомобиля в Парголово возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: проспект обуховской обороны, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии