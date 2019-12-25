В Петербурге возбудили дело после столкновения катера с набережной Ждановки

Нескольким пассажирам, а также капитану потребовалась медицинская помощь.

После водного происшествия на реке Ждановке возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Капитан катера потерял сознание во время водной прогулки, в результате чего судно врезалось в набережную.

По предварительным данным, поздним вечером 14 августа катер "Yamaha CR-27" столкнулся с береговым укреплением напротив дома 3 по Петровскому проспекту. На борту находились 3 человека, два пострадали, их доставили в больницу. По информации Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР, причиной столкновения могли стать нарушения, допущенные при управления.

Отмечается, что разлива нефтепродуктов удалось избежать.

Ситуация находится на контроле транспортной прокуратуры по Северо-Западу.

Фото: транспортная прокуратура по Северо-Западу