В гибели петербурженки от метанола следствие обвиняет 11 фигурантов дела

Следственный комитет начал расследование по факту гибели петербурженки от метанола.

Сотрудники следственного комитета начали расследование гибели петербурженки после отправления стеклоомывающей жидкостью. Сообщается, что к гибели женщину привело наличие “яда”: метанола в бутылке.

Местная жительница 57 лет скончалась в больнице еще 17 января. В связи с случившемся представители Прокуратуры провели ряд обысков. В ходе оперативных мероприятий была выявлена ядовитая продукция. Товар изъяли из продажи. Компания-изготовитель нарушил правила техники безопасности, что и привело к смерти клиентки.

Теперь в отношении владельцев токсичной “омывайки” возбуждено уголовное дело. В офисе фирмы на Московском шоссе оперативники обнаружили более 200 ящиков с жидкостью, 10 бочек со спиртом и тысячу упаковок стеклоомывателя. В основе всего товара содержался метанол. В настоящее время продолжается расследование данного инцидента. В гибели человека обвиняют 11 фигурантов дела.

Согласно статистике Роспотребнадзора в России ежегодно происходит 1200 случаев отравления метанолом, из которых 80% заканчиваются летальным исходом. Запрет на использование вещества принят в России с 2007 года.